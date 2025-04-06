О'Нил считает, что Карри более влиятельный игрок в баскетболе, чем Леброн

53-летний член Зала славы баскетбола, а также четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил считает, что лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри более влиятельный игрок в баскетболе, чем Леброн Джеймс.

«Леброн всегда был на вершине. Однако когда звезда Коби начала угасать, то Брон полноценно занял его место. А потом появился Стеф Карри. Честно говоря, я бы сказал, что Карри является более влиятельным игроком [чем Леброн]. Просто посмотрите на весь чёртов баскетбол сейчас, парни играют в стиле «Голден Стэйт Уорриорз», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.