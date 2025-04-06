Флэгг в дебютном сезоне признан лучшим игроком NCAA, присоединившись к Дюранту и Дэвису

18-летний американский форвард команды «Дьюк Блю Девилз» Купер Флэгг, выступающий в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), по итогам своего дебютного сезона в лиге был признан лучшим игроком.

Купер был назван национальным игроком года по версии Associated Press в пятницу, 4 апреля. Таким образом, Флэгг присоединился к таким звёздам, как Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Энтони Дэвис («Даллас Маверикс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»), которых также признавали лучшими игроками NCAA по итогам своего дебютного сезона в лиге.

18-летний форвард является главным претендентом на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.