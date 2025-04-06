ЦСКА победил «Енисей» с преимуществом в 17 очков в гостевом матче ЕЛ
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Сегодня, 6 апреля, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Енисеем» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 83:66 (23:20, 23:17, 21:20, 16:9) в пользу армейцев.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 83
ЦСКА
Москва
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
Наиболее результативным игроком в составе московского клуба стал американский разыгрывающий защитник Мело Тримбл. Ему удалось набрать 22 очка, сделать семь подборов, отдать восемь передач, а также совершить четыре перехвата и один блок-шот при четырёх потерях.
Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал российский атакующий защитник Тимофей Герасимов. Он набрал 22 очка, сделал два подбора, отдал шесть передач, а также совершил три перехвата при шести потерях.
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