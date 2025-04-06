Результаты полуфиналов «Мартовского безумия» NCAA. Фаворит вылетел из борьбы за титул

В ночь с 5 на 6 апреля в в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) состоялись полуфинальные матчи «Мартовского безумия», по итогам которых в борьбе за трофей из 64 коллективов осталось две команды.

Результаты полуфинальных матчей «Мартовского безумия» NCAA — 2025:

«Флорида Гейторс» — «Обёрн Тайгерс» — 78:72;

«Хьюстон Кугарз» — «Дьюк Блю Девилз» — 70:67.

В полуфинале между «Флоридой» и «Обёрном» лучшим игроком матча стал 22-летний Уолтер Клейтон-младший, набравший 34 очка, четыре подбора и две передачи при четырёх потерях.

Во втором полуфинале отличился главный проспект NCAA и претендент на первый номер драфта НБА в 2025 году Купер Флэгг, выступающий за «Дьюк». На его счету 27 очков, семь подборов, четыре передачи, три блок-шота и два перехвата при одной потере. В составе победителей лучшим стал Лайонел Крайер-младший — 26 очков, пять подборов, одна передача и один перехват при одной потере.

Финальный матч между «Флоридой Гейторс» и «Хьюстон Кугарз» пройдёт в ночь на 8 апреля в Сан-Антонио.