Леброн рассказал о своём физическом состоянии перед возможным участием в плей-офф НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своём физическом состоянии перед возможным выходом команды в плей-офф североамериканской организации.

«Моё сегодняшнее выступление стало лучшим с момента травмы паха, это точно. Я оказывал давление, пытался найти свой ритм. Сегодня мне хорошо удавалось делать броски в прыжке и штрафные. Наверное, сейчас ещё рано говорить, но физически чувствую себя лучше, чем когда-либо. Надеюсь удастся поддерживать эту форму», — приводит слова Джеймса портал Fadeaway World.