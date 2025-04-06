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Известный журналист допустил, что Леброн Джеймс сознательно улучшает свою статистику

Известный журналист допустил, что Леброн Джеймс сознательно улучшает свою статистику
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Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс допустил, что 40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», сознательно улучшает свою статистику.

«Просто помните: Леброн отыграл 33 минуты в матче с «Нью-Орлеаном» без шести лучших игроков у «Пеликанс». Думаю, он хотел сделать свой рекорд по количеству очков ещё более нерушимым. Так что добавьте к его сумме ещё 27 крайне невыразительных очков», — написал Бэйлесс в социальной сети Х (ранеe Twitter).

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч перед матчем с «Нью-Орлеаном».

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