«Автодор» одержал вторую победу подряд, обыграв МБА-МАИ в Единой лиге

В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Автодор» встречался с коллективом МБА-МАИ. Саратовские баскетболисты одержали свою вторую победу подряд, обыграв московских игроков со счётом 88:69 (26:15; 22:21; 20:21; 20:12).

Лучшим игроком в составе саратовского коллектива стал легионер Джамал Джонс — 13 очков, шесть подборов, четыре передачи, один блок-шот и один перехват при одной потере. Калеб Агада по ходу матча набрал 15 очков, совершил три подбора, отдал три ассиста и сделал один перехват при двух потерях.

У МБА-МАИ отличились Евгений Минченко и Даниил Касаткин. У Минченко дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, а также одна передача при четырёх потерях. Касаткин набрал 17 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи при трёх потерях.