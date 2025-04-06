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Автодор — МБА-МАИ, результат матча 2 февраля 2025, счет 88:69, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Автодор» одержал вторую победу подряд, обыграв МБА-МАИ в Единой лиге
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В воскресенье, 6 апреля, на стадионе «Кристалл» в Саратове завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Автодор» встречался с коллективом МБА-МАИ. Саратовские баскетболисты одержали свою вторую победу подряд, обыграв московских игроков со счётом 88:69 (26:15; 22:21; 20:21; 20:12).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 69
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Сорокин, Савченко, Певнев

Лучшим игроком в составе саратовского коллектива стал легионер Джамал Джонс — 13 очков, шесть подборов, четыре передачи, один блок-шот и один перехват при одной потере. Калеб Агада по ходу матча набрал 15 очков, совершил три подбора, отдал три ассиста и сделал один перехват при двух потерях.

У МБА-МАИ отличились Евгений Минченко и Даниил Касаткин. У Минченко дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов, а также одна передача при четырёх потерях. Касаткин набрал 17 очков, сделал шесть подборов и четыре передачи при трёх потерях.

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