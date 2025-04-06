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МБА-МАИ и «Енисей» сыграют между собой в плей-ин Единой лиги

МБА-МАИ и «Енисей» сыграют между собой в плей-ин Единой лиги
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Московская МБА-МАИ лишилась шансов подняться на восьмую позицию турнирной таблицы регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после поражения от саратовского «Автодора» со счётом 69:88 и теперь уже точно сыграет с красноярским «Енисеем» в плей-ин.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 69
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Сорокин, Савченко, Певнев

Где именно состоится этот матч, пока неизвестно (в Красноярске или Москве). Обе команды, согласно календарю, должны сыграть ещё по два матча в регулярном чемпионате, включая очное противостояние друг с другом, после чего будет окончательно определено их положение в турнирной таблице.

Стоит отметить, что, помимо этой пары, известно, что «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» сыграют между собой в плей-офф.

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