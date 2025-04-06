МБА-МАИ и «Енисей» сыграют между собой в плей-ин Единой лиги
Поделиться
Московская МБА-МАИ лишилась шансов подняться на восьмую позицию турнирной таблицы регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после поражения от саратовского «Автодора» со счётом 69:88 и теперь уже точно сыграет с красноярским «Енисеем» в плей-ин.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 69
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Петенев, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Сычков, Кантер
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Сорокин, Савченко, Певнев
Где именно состоится этот матч, пока неизвестно (в Красноярске или Москве). Обе команды, согласно календарю, должны сыграть ещё по два матча в регулярном чемпионате, включая очное противостояние друг с другом, после чего будет окончательно определено их положение в турнирной таблице.
Стоит отметить, что, помимо этой пары, известно, что «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» сыграют между собой в плей-офф.
Комментарии
- 6 апреля 2025
-
17:40
-
17:30
-
16:48
-
16:22
-
16:09
-
15:33
-
15:31
-
14:47
-
14:25
-
13:17
-
12:59
-
12:43
-
11:59
-
11:26
-
10:37
-
10:14
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:27
-
09:10
-
08:55
-
08:22
-
07:46
-
05:24
-
05:11
-
05:00
-
04:36
-
00:09
- 5 апреля 2025
-
23:15
-
22:39
-
22:33
-
21:56
-
21:06
-
20:04