МБА-МАИ и «Енисей» сыграют между собой в плей-ин Единой лиги

Московская МБА-МАИ лишилась шансов подняться на восьмую позицию турнирной таблицы регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после поражения от саратовского «Автодора» со счётом 69:88 и теперь уже точно сыграет с красноярским «Енисеем» в плей-ин.

Где именно состоится этот матч, пока неизвестно (в Красноярске или Москве). Обе команды, согласно календарю, должны сыграть ещё по два матча в регулярном чемпионате, включая очное противостояние друг с другом, после чего будет окончательно определено их положение в турнирной таблице.

Стоит отметить, что, помимо этой пары, известно, что «Локомотив-Кубань» и «Уралмаш» сыграют между собой в плей-офф.