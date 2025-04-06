«Только русские способны на такие сверхдостижения в хоккее». Фридзон — о рекорде Овечкина

Именитый российский баскетболист Виталий Фридзон высказался о потенциальном предстоящем рекорде российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ.

«Уверен, что побьёт в этом сезоне, — на 100 процентов. Весь мир ждёт этого момента. Известные люди пишут ему сообщения со всего мира. Все понимают, что это за достижение. Никто и представить себе не мог, что кто-то сможет приблизиться к рекорду Гретцки. Просто посмотрите, сколько человек в НХЛ забили 600+ шайб. Это единицы. Саша приблизился к отметке 900. О чём тут можно говорить? Кстати, интересно, что у Гретцки дед был русским. Видите, только русские способны на такие сверхдостижения в хоккее. Русские — это цари», — приводит слова Фридзона «Спорт-экспресс».

Напомним, на данный момент у Овечкина и Гретцки по 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Следующий гол россиянина сделает его лучшим снайпером в истории лиги. Это может произойти уже сегодня, 6 апреля, когда «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.