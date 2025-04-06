Василий Карасёв дал комментарий после поражения МБА-МАИ в матче с «Автодором»

Главный тренер московского МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий после поражения своих подопечных в матче с саратовским «Автодором» в рамках Единой лиги, который завершился со счётом 88:69 (26:15, 22:21, 20:21, 20:12) в пользу саратовцев.

«Во-первых, поздравляю «Автодор» с заслуженной победой! Они вышли на площадку с пониманием того, что хотят. Играли с агрессией, желанием и довели матч до своего логического завершения. У нас есть проблемы с ротацией. Лидеры получили травмы и сегодня не приняли участия в игре. Полноценно закрыть их позиции мы не смогли. В середине у нас были потуги сократить отставание в счёте, но всё-таки в концовке сказалось качество», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.