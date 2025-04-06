«Не всегда играли умно, но боролись». Богичевич — о победе «Автодора» в игре с МБА-МАИ

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий после победы своих подопечных над МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ. Благодаря победе «Автодор» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице сезона-2024/2025.

«Поздравляю команду с победой! Как я и говорил, крайне непросто играть такие матчи. Я с большим уважением отношусь к МБА-МАИ. Они замечательно выглядят на протяжении всего сезона и в последних встречах заслуживали большего. Честно говоря, нам очень повезло, что сегодня гости выступали без двух лидеров. Это сильно упростило нам задачу. Возможно, мы не всегда играли умно, но все 40 минут мы боролись и отдавали все силы, за что я похвалил ребят в раздевалке. Очень важная победа для нас. Мы двигаемся вперёд шаг за шагом», — приводит слова Богичевича пресс-служба Единой лиги.

Напомним, матч между «Автодором» и МБА-МАИ завершился со счётом 88:69 (26:15, 22:21, 20:21, 20:12) в пользу саратовской команды.