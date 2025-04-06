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Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»

Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (83:66).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 83
ЦСКА
Москва
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые проделали огромную дорогу и поддержали нас здесь. Говоря об игре, мы пережали «Енисей» за счёт более высокого класса наших игроков, сумели выполнить сложные броски и хорошо защищались в нужные моменты. В концовке мы создали хороший отрыв и сохранили его.

Важным аспектом стало то, что мы сумели остановить игру соперника в пас и вынудили их совершить 22 потери, также «Енисей» отдал всего 11 передач, а эта команда тренерская и может играть в хороший баскетбол в плане движения мяча. И сегодня это стало важнейшими причинами нашей победы», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.

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