Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над «Енисеем»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (83:66).

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые проделали огромную дорогу и поддержали нас здесь. Говоря об игре, мы пережали «Енисей» за счёт более высокого класса наших игроков, сумели выполнить сложные броски и хорошо защищались в нужные моменты. В концовке мы создали хороший отрыв и сохранили его.

Важным аспектом стало то, что мы сумели остановить игру соперника в пас и вынудили их совершить 22 потери, также «Енисей» отдал всего 11 передач, а эта команда тренерская и может играть в хороший баскетбол в плане движения мяча. И сегодня это стало важнейшими причинами нашей победы», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт Единой лиги.