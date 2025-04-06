«Самара» одержала победу над «Пари НН», прервав серию из 12 поражений в Единой лиге

Сегодня, 6 апреля, на площадке СКК «Дворец Спорта» в Самаре завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местная «Самара» встречалась с коллективом «Пари Нижний Новгород». По итогам матча самарские баскетболисты одержали победу со счётом 91:87 (20:23, 25:16, 27:25, 19:23).

Лучшим игроком в составе самарского коллектива стал российский разыгрывающий Сергей Сопин. На его счету 27 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват.

У «Пари Нижний Новгород» больше всех отличился капитан команды, атакующий защитник Евгений Бабурин. У Бабурина на счету 15 очков и три подбора, а также одна передача.

Таким образом, прервалась неудачная серия «Самары» из 12 матчей.