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«Самара» одержала победу над «Пари НН», прервав серию из 12 поражений в Единой лиге

«Самара» одержала победу над «Пари НН», прервав серию из 12 поражений в Единой лиге
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Сегодня, 6 апреля, на площадке СКК «Дворец Спорта» в Самаре завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местная «Самара» встречалась с коллективом «Пари Нижний Новгород». По итогам матча самарские баскетболисты одержали победу со счётом 91:87 (20:23, 25:16, 27:25, 19:23).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
91 : 87
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Сопин - 27, М. Кулагин - 23, Голдырев - 22, Платонов - 7, Амосов - 7, Слетков - 5, Мартынов, Пивцайкин, Маруфов, Кашин, Шувакин, Прохоров
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 15, Чадов - 14, Зоткин - 14, Антипов - 13, Джуришич - 12, Карпенков - 9, Хэмилтон - 6, Ребец - 4, Захаров, Шендеров, Шилохвостов

Лучшим игроком в составе самарского коллектива стал российский разыгрывающий Сергей Сопин. На его счету 27 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват.

У «Пари Нижний Новгород» больше всех отличился капитан команды, атакующий защитник Евгений Бабурин. У Бабурина на счету 15 очков и три подбора, а также одна передача.

Таким образом, прервалась неудачная серия «Самары» из 12 матчей.

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