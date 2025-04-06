«Играть 40 минут с таким соперником пока очень сложно». Арсич — о матче «Енисея» с ЦСКА

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:83).

«Нужно быть объективным: сегодня выиграла сильнейшая команда. ЦСКА очень здорово прессинговал, хорошо играл в защите, вынудил нас совершить более 20 потерь, что приводило к лёгким очкам для них, и это создало такой большой отрыв. Мы хорошо держались 20-25 минут, имели шансы, но, к сожалению, вышли на свой лимит, и нам не хватило креативных игроков в концовке.

У нас небольшая ротация для того, чтобы держать интригу всю игру, 20-25 минут я доволен, играть 40 минут с таким соперником пока очень сложно», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.