«Играть 40 минут с таким соперником пока очень сложно». Арсич — о матче «Енисея» с ЦСКА
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:83).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 83
ЦСКА
Москва
Енисей: Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Аврамович, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов
«Нужно быть объективным: сегодня выиграла сильнейшая команда. ЦСКА очень здорово прессинговал, хорошо играл в защите, вынудил нас совершить более 20 потерь, что приводило к лёгким очкам для них, и это создало такой большой отрыв. Мы хорошо держались 20-25 минут, имели шансы, но, к сожалению, вышли на свой лимит, и нам не хватило креативных игроков в концовке.
У нас небольшая ротация для того, чтобы держать интригу всю игру, 20-25 минут я доволен, играть 40 минут с таким соперником пока очень сложно», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.
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