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Андрей Кириленко высказался по поводу рекорда, установленного Овечкиным в НХЛ

Андрей Кириленко высказался по поводу рекорда, установленного Овечкиным в НХЛ
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о том, какие эмоции испытал после того, как легендарный хоккеист Александр Овечкин побил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Эмоция у меня была такая, что ну наконец-то! Наконец-то это случилось, потому что всё к этому шло, это был просто вопрос времени. Когда это случилось, почувствовал облегчение. Теперь можно расслабиться и играть в своё удовольствие. Сашка молодец, он с самого начала сезона относился к этому всему, мол, будь что будет. И играл, ну, как по мне, я не специалист большой, но, как по мне, он играл достаточно расслабленно в хоккей.

Надо отдать должное и ему, и команде, и тренеру, которые его поставили в такие рамки — не ожидать ничего, а спокойно дать играть.

Это сыграло хорошую службу и команде: они с первого места, по-моему, заходят в плей-офф, или там долгое время шли на первом месте. И он играет в такой достаточно раскованный хоккей — и, естественно, забивает голы. Поэтому очень рад за него», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

История!
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Видео
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Комментарии
Новости. Баскетбол
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