«Зенит» разгромил «Уралмаш» в домашнем матче Единой лиги

Сегодня, 6 апреля, на стадионе КСК «Арена» в Санкт-Петербурге завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Зенит» встречался с екатеринбургским «Уралмашем». Хозяева одержали победу со счётом 96:66 (33:23, 27:17, 18:12, 18:14).

Лучшую результативность в составе питерского коллектива показал американский центровой Алекс Пойтресс. На его счету 19 очков, четыре подбора и три передачи.

В составе «Уралмаша» больше всех отличился разыгрывающий Антон Карданахишвили. У него в активе 17 очков, один подбор, три перехвата, а также пять результативных передач. На это ему понадобилось 28 минут и 7 секунд игрового времени.