«Зенит» разгромил «Уралмаш» в домашнем матче Единой лиги
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Сегодня, 6 апреля, на стадионе КСК «Арена» в Санкт-Петербурге завершился очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный «Зенит» встречался с екатеринбургским «Уралмашем». Хозяева одержали победу со счётом 96:66 (33:23, 27:17, 18:12, 18:14).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 66
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Пойтресс - 19, Уайт - 11, Бэйкон - 11, Воронцевич - 11, Жбанов - 10, Фрейзер - 9, Швед - 8, Хантер - 8, Карасёв - 3, Щербенев - 2, Захаров - 2, Рыжов - 2
Уралмаш: Карданахишвили - 17, Далтон - 14, Попов - 12, Акрамов - 10, Белянков - 7, Глазунов - 3, Писклов - 3, Ивлев, Новиков, Решетов
Лучшую результативность в составе питерского коллектива показал американский центровой Алекс Пойтресс. На его счету 19 очков, четыре подбора и три передачи.
В составе «Уралмаша» больше всех отличился разыгрывающий Антон Карданахишвили. У него в активе 17 очков, один подбор, три перехвата, а также пять результативных передач. На это ему понадобилось 28 минут и 7 секунд игрового времени.
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