На матче «Зенит» — «Уралмаш» поздравили Александра Овечкина с побитым рекордом

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Уралмашем» был прерван ради чествования российского хоккеиста, нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. После установления исторического достижения на кубе арены было включено видео с заброшенной Овечкиным рекордной шайбой.

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео главного момента ХХI века в мировом хоккее: