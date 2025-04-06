«Это суперкруто!» Андрей Кириленко — о значимости рекорда Александра Овечкина

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отметил высочайшую значимость рекорда известного российского хоккеиста Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

«Для меня этот рекорд значит только одно — я рад за своего товарища. Я не мыслю какими-то высокими материями. Я считаю, что это суперкруто — обогнать Уэйна Гретцки, хоккеиста, на котором мы все выросли. Это что-то невероятное, даже есть элемент сюрреализма — что вот твой приятель, с которым ты всю жизнь пересекаешься, встречаешься, что-то вместе делаешь, и вот он побил этот рекорд. Конечно, это очень круто, очень приятно, и я счастлив, что у нас с ним такие отношения», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.