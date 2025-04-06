Андрей Ведищев поздравил Овечкина с новым рекордом НХЛ

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поздравил российского хоккеиста, капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым рекордом Национальной хоккейной лиги по забитым голам.

«Невероятно! Фантастика!

С огромным удовольствием поздравляю Александра Овечкина с тем, что он только что окончательно утвердился в статусе легенды мирового хоккея!

Вдвойне приятно, что рекорд по голам в НХЛ установил наш парень – русский хоккеист, которому за океаном дали прозвище Александр Великий. Гретцки в ожидании рекорда говорил, что рад тому, что его достижение превзойдёт игрок из России, поскольку дедушка Уэйна тоже русский.

А я скажу, что восхищаюсь профессионализмом Саши, который позволил ему побить рекорд в прекрасном стиле. Это пример для всех спортсменов: судьба всегда отблагодарит за трудолюбие и правильное отношение к делу.

P. S. Я искал у себя в архиве совместное фото с легендой и нашёл вот этот кадр. Его мы сделали в перерыве Матча друзей Единой лиги ВТБ несколько лет назад. Вместе с Овечкиным – мой сын Пётр и Виталий Фридзон. Оказалось, что в баскетбол Саша играет тоже очень хорошо. Что тут сказать – талантливый человек талантлив во всём!

Красавчик – и действительно Александр Великий!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).