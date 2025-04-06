Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Ведищев поздравил Овечкина с новым рекордом НХЛ

Андрей Ведищев поздравил Овечкина с новым рекордом НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поздравил российского хоккеиста, капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с новым рекордом Национальной хоккейной лиги по забитым голам.

«Невероятно! Фантастика!

С огромным удовольствием поздравляю Александра Овечкина с тем, что он только что окончательно утвердился в статусе легенды мирового хоккея!

Вдвойне приятно, что рекорд по голам в НХЛ установил наш парень – русский хоккеист, которому за океаном дали прозвище Александр Великий. Гретцки в ожидании рекорда говорил, что рад тому, что его достижение превзойдёт игрок из России, поскольку дедушка Уэйна тоже русский.

А я скажу, что восхищаюсь профессионализмом Саши, который позволил ему побить рекорд в прекрасном стиле. Это пример для всех спортсменов: судьба всегда отблагодарит за трудолюбие и правильное отношение к делу.

P. S. Я искал у себя в архиве совместное фото с легендой и нашёл вот этот кадр. Его мы сделали в перерыве Матча друзей Единой лиги ВТБ несколько лет назад. Вместе с Овечкиным – мой сын Пётр и Виталий Фридзон. Оказалось, что в баскетбол Саша играет тоже очень хорошо. Что тут сказать – талантливый человек талантлив во всём!

Красавчик – и действительно Александр Великий!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

Материалы по теме
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Видео
895!!! ОВЕЧКИН ПОБИЛ РЕКОРД ГРЕТЦКИ!!!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android