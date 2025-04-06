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Андрей Кириленко: мы живём в золотое время семьи Овечкиных

Андрей Кириленко: мы живём в золотое время семьи Овечкиных
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопросы корреспондента «Чемпионата» Александра Зотеева по поводу рекорда по количеству шайб, заброшенных известным российским хоккеистом Александром Овечкиным.

— Как сильно гордитесь им?
— Очень горжусь. Конечно, всегда приятно, когда твои близкие, знакомые достигают определённых результатов, рекордов. Мы прекрасно понимаем, что живём в золотое время для хоккея, золотое время для семьи Овечкиных, когда парень, который с самого маленького возраста начинал играть в хоккей, становится рекордсменом. Это очень круто, очень почётно, и, естественно, мы все очень-очень рады за него.

— Что бы вы ему написали?
— Только то, что гордимся им. То, что болеем за него, чтобы он продолжал всё в том же духе. Это единственное, что мы можем пожелать своему товарищу. И, естественно, ждём его по окончании сезона.

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