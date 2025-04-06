Единая лига: результаты 6 апреля
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Сегодня, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига. Результаты 6 апреля:
«Енисей» — ЦСКА — 66:83;
«Автодор» — МБА-МАИ — 88:69;
«Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 91:87;
«Зенит» — «Уралмаш» — 96:66.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
66 : 83
ЦСКА
Москва
Енисей: Герасимов - 22, Долинин - 12, Сонько - 7, Перевалов - 6, Одиноков - 5, Степанович - 4, Балашов - 4, Загретдинов - 4, Шлегель - 2, Скуратов, Заворотний, Близнюк
ЦСКА: Тримбл - 22, Джекири - 15, Антонов - 12, Ухов - 11, М'Бай - 10, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 3, Карпенко - 2, Михайловский, Аврамович, Астапкович, Курбанов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
88 : 69
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Агада - 15, Кроуфорд - 15, Джонс - 13, Беслач - 13, Кантер - 13, Мэннинг - 8, Клименко - 7, Петенев - 4, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Сычков
МБА-МАИ: Минченко - 19, Касаткин - 17, Барашков - 10, Сорокин - 6, Певнев - 6, Трушкин - 5, Белоусов - 4, Воронов - 2, Зубков, Личутин, Савченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
91 : 87
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: Сопин - 27, М. Кулагин - 23, Голдырев - 22, Платонов - 7, Амосов - 7, Слетков - 5, Мартынов, Пивцайкин, Маруфов, Кашин, Шувакин, Прохоров
Пари Нижний Новгород: Бабурин - 15, Чадов - 14, Зоткин - 14, Антипов - 13, Джуришич - 12, Карпенков - 9, Хэмилтон - 6, Ребец - 4, Захаров, Шендеров, Шилохвостов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 66
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Пойтресс - 19, Уайт - 11, Бэйкон - 11, Воронцевич - 11, Жбанов - 10, Фрейзер - 9, Швед - 8, Хантер - 8, Карасёв - 3, Щербенев - 2, Захаров - 2, Рыжов - 2
Уралмаш: Карданахишвили - 17, Далтон - 14, Попов - 12, Акрамов - 10, Белянков - 7, Глазунов - 3, Писклов - 3, Ивлев, Новиков, Решетов
«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 37 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 36 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).
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