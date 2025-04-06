Сегодня, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано два матча, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Единая лига. Результаты 6 апреля:

«Енисей» — ЦСКА — 66:83;

«Автодор» — МБА-МАИ — 88:69;

«Самара» — «Пари Нижний Новгород» — 91:87;

«Зенит» — «Уралмаш» — 96:66.

«Зенит» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 37 побед и пять поражений. На второй строчке располагается московский ЦСКА, у которого 36 побед при шести поражениях. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).