Майкл Джордан отреагировал на рекорд Александра Овечкина

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поздравил известного российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ (Национальной хоккейной лиге).

«Привет, Алекс, поздравляю. Вот это рекорд», — сказал Джордан в видеоролике, подготовленном НХЛ.

Напомним, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 6 апреля, забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил рекорд 26-летней давности, который принадлежал легендарному канадскому нападающему и обладателю многочисленных рекордов НХЛ Уэйну Гретцки.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.