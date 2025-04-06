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Леброн Джеймс поздравил Александра Овечкина со снайперским рекордом НХЛ

Леброн Джеймс поздравил Александра Овечкина со снайперским рекордом НХЛ
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и лёгкий форвард калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Великая Восьмёрка, поздравляю. Салютую тебе, брат», — сказал Леброн Джеймс в видео для НХЛ.

Овечкин в матче регулярки с «Нью-Йорк Айлендерс» стал автором заброшенной шайбы и побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. На счету Овечкина стало 895 заброшенных шайб. Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах стал автором 894 голов.

Рекорд великого канадца продержался 26 лет. Он установил его в 1999 году, забив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

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