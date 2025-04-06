«Чикаго» обыграл «Шарлотт» в НБА

В Шарлотт завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались местный «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой «Чикаго» со счётом 131:117.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коби Уайт, набравший 37 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов оформил Джош Гидди. Дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов оформил Никола Вучевич.

В составе «Шарлотт» 22 очка набрал Марк Уильямс. По 18 очков набрали Юсуф Нуркич и Кей Джей Симпсон.

«Шарлотт» потерпел третье поражение в НБА кряду. «Чикаго», напротив, одержал третью победу подряд.