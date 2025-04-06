«Чикаго» обыграл «Шарлотт» в НБА
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В Шарлотт завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались местный «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой «Чикаго» со счётом 131:117.
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 131
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 22, Нуркич - 18, Симпсон - 18, Карри - 10, Бриджес - 8, Смит - 8, Диабате - 8, Окоги - 7, Салон - 6, Sims - 6, Джеффрис - 4, Гибсон - 2
Чикаго Буллз: Уайт - 37, Гидди - 23, Вучевич - 16, Уильямс - 15, Хаертер - 13, Бузелис - 10, Хортон-Такер - 5, Коллинс - 4, Миллер - 4, Филлипс - 2, Терри - 2, Картер, Смит, Янг, Лидделл
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коби Уайт, набравший 37 очков. Дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов оформил Джош Гидди. Дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов оформил Никола Вучевич.
В составе «Шарлотт» 22 очка набрал Марк Уильямс. По 18 очков набрали Юсуф Нуркич и Кей Джей Симпсон.
«Шарлотт» потерпел третье поражение в НБА кряду. «Чикаго», напротив, одержал третью победу подряд.
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