В баскетбольном ЦСКА поздравили Александра Овечкина с покорением рекорда Уэйна Гретцки

Пресс-служба баскетбольного ЦСКА поздравила российского хоккеиста, нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с покорением рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Поздравляем величайшего хоккеиста и нашего большого друга Александра Овечкина с историческим достижением — 895-й шайбой в НХЛ и выходом на абсолютное первое место по голам в истории лиги!

Сегодня переписана летопись мирового хоккея. Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки, державшийся почти 30 лет. Это не просто цифра — это символ упорства, труда, таланта и настоящего лидерства.

Желаем Александру продолжать вдохновлять миллионы поклонников и идти только вперёд — к новым вершинам и новым трофеям!

Александр, мы гордимся, что знаем тебя лично. Всегда рады видеть на наших матчах — легенду мирового спорта и настоящего чемпиона!» — гласит сообщение пресс-службы баскетбольного ЦСКА.