30 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому»
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В Оклахома-Сити (США) закончился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались местная «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 126:99.
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уильямс - 16, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 8, Карузо - 7, Джо - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Ривз - 20, Джеймс - 19, Финни-Смит - 14, Винсент - 12, Хатимура - 11, Хэйс - 7, Гудвин - 4, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Джеймс - 3, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков. 20 очков на свой счёт записал Остин Ривз. Ещё 19 очков набрал Леброн Джеймс.
В составе «Оклахома-Сити Тандер» 26 очков на свой счёт записал Шей Гилджес-Александер. Ещё 16 очков на счету Джейлена Уильямса.
«Лейкерс» одержали вторую победу кряду в НБА. «Оклахома» потерпела второе поражение подряд.
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