30 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Оклахому»

В Оклахома-Сити (США) закончился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором встречались местная «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась уверенной победой «Лейкерс» со счётом 126:99.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 30 очков. 20 очков на свой счёт записал Остин Ривз. Ещё 19 очков набрал Леброн Джеймс.

В составе «Оклахома-Сити Тандер» 26 очков на свой счёт записал Шей Гилджес-Александер. Ещё 16 очков на счету Джейлена Уильямса.

«Лейкерс» одержали вторую победу кряду в НБА. «Оклахома» потерпела второе поражение подряд.