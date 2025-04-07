«Бостон» разгромил «Вашингтон» в матче НБА

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 124:90.

Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 20 очков. Лучшую результативность у «Вашингтона» показал Алекс Сарр, который набрал 16 очков.

Таким образом, «Вашингтон» потерпел пятое поражение за последние шесть матчей. «Бостон», в свою очередь, одержал 11-ю победу за последние 12 игр.

В следующий раз «Бостон» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Вашингтон» сыграет с «Индианой Пэйсерс».