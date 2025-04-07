«Бостон» разгромил «Вашингтон» в матче НБА
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 124:90.
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Притчард - 20, Уайт - 19, Хозер - 18, Браун - 15, Холидэй - 13, Корнет - 13, Хорфорд - 11, Шейерман - 6, Кета - 6, Крэйг - 3, Тиллман, Уолш
Вашингтон Уизардс: Сарр - 16, Шампани - 15, Пул - 15, Каррингтон - 14, Джонсон - 12, Джонс - 9, Гилл - 6, Тор - 3, Смарт
Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 20 очков. Лучшую результативность у «Вашингтона» показал Алекс Сарр, который набрал 16 очков.
Таким образом, «Вашингтон» потерпел пятое поражение за последние шесть матчей. «Бостон», в свою очередь, одержал 11-ю победу за последние 12 игр.
В следующий раз «Бостон» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Вашингтон» сыграет с «Индианой Пэйсерс».
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