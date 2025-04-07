Дабл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» одержать победу в матче с «Кливлендом»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Сакраменто Кингз». Гости обыграли соперника со счётом 120:113.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто» Зак Лавин, который оформил 37 очков, два подбора и одну передачу. Отметим и выступление центрового «Кингз» Домантаса Сабониса, на счету которого дабл-дабл: 27 очков, 10 подборов и семь передач. У «Кливленда» самым результативным игроком стал защитник Тай Джером, записавший в свой актив 20 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Чикаго», а «Сакраменто» встретится с «Детройтом».