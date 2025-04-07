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Дабл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» одержать победу в матче с «Кливлендом»

Дабл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» одержать победу в матче с «Кливлендом»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Кливленд Кавальерс» и «Сакраменто Кингз». Гости обыграли соперника со счётом 120:113.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс: Джером - 20, Митчелл - 19, Аллен - 17, Мобли - 16, Страс - 11, Хантер - 11, Гарлэнд - 9, Окоро - 7, Уэйд - 3, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон
Сакраменто Кингз: Лавин - 37, Дерозан - 28, Сабонис - 27, Эллис - 11, Монк - 8, Лайлз - 7, Валанчюнас - 2, Джонс, Макдермотт, Фульц, Картер, Краудер

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Сакраменто» Зак Лавин, который оформил 37 очков, два подбора и одну передачу. Отметим и выступление центрового «Кингз» Домантаса Сабониса, на счету которого дабл-дабл: 27 очков, 10 подборов и семь передач. У «Кливленда» самым результативным игроком стал защитник Тай Джером, записавший в свой актив 20 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Чикаго», а «Сакраменто» встретится с «Детройтом».

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