Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

40 очков Букера не спасли «Финикс» от шестого поражения подряд в НБА

40 очков Букера не спасли «Финикс» от шестого поражения подряд в НБА
Комментарии

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:98.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 98
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 32, Бриджес - 22, Таунс - 19, Брансон - 15, Макбрайд - 8, Харт - 7, Шамет - 5, Пэйн - 2, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Уотсон
Финикс Санз: Букер - 40, Бил - 16, Аллен - 15, Игодаро - 8, О'Нил - 5, Ричардс - 5, Джонс - 5, Данн - 4, Ли, Бол, Гиллеспи, Мартин, Мицич, Пламли, Моррис

Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 40 очков. Лучшую результативность у «Никс» показал О Джи Ануноби, который набрал 32 очка.

Таким образом, «Никс» одержали вторую победу подряд. «Финикс», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.

В следующем матче «Никс» встретятся с «Бостон Селтикс», а «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android