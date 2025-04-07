40 очков Букера не спасли «Финикс» от шестого поражения подряд в НБА
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:98.
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 98
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 32, Бриджес - 22, Таунс - 19, Брансон - 15, Макбрайд - 8, Харт - 7, Шамет - 5, Пэйн - 2, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Уотсон
Финикс Санз: Букер - 40, Бил - 16, Аллен - 15, Игодаро - 8, О'Нил - 5, Ричардс - 5, Джонс - 5, Данн - 4, Ли, Бол, Гиллеспи, Мартин, Мицич, Пламли, Моррис
Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 40 очков. Лучшую результативность у «Никс» показал О Джи Ануноби, который набрал 32 очка.
Таким образом, «Никс» одержали вторую победу подряд. «Финикс», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.
В следующем матче «Никс» встретятся с «Бостон Селтикс», а «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».
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