40 очков Букера не спасли «Финикс» от шестого поражения подряд в НБА

Закончился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 112:98.

Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, который записал в свой актив 40 очков. Лучшую результативность у «Никс» показал О Джи Ануноби, который набрал 32 очка.

Таким образом, «Никс» одержали вторую победу подряд. «Финикс», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.

В следующем матче «Никс» встретятся с «Бостон Селтикс», а «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».