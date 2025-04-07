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Стефен Карри обошёл Реджи Миллера в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Стефен Карри обошёл Реджи Миллера в списке лучших бомбардиров в истории НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В ходе матча разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри превзошёл результат члена Зала славы Реджи Миллера (25 279 очков) и поднялся на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории североамериканской лиги.

Следующие цели для Карри — Алекс Инглиш (23-е место, 25 613 очков), Винс Картер (22-е место, 25 728) и Кевин Гарнетт (21-е место, 26 071).

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 20, Подзиемски - 19, Пэйтон II - 16, Батлер - 13, Куминга - 9, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Карри - 3, Пост - 2, Грин - 2, Сантос, Нокс, Роу, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Грин - 21, Шенгюн - 19, Смит II - 16, Томпсон - 14, Исон - 4, Холидей - 3, Ванвлит - 3, Адамс - 2, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»:

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