Стефен Карри обошёл Реджи Миллера в списке лучших бомбардиров в истории НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:106.

В ходе матча разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри превзошёл результат члена Зала славы Реджи Миллера (25 279 очков) и поднялся на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории североамериканской лиги.

Следующие цели для Карри — Алекс Инглиш (23-е место, 25 613 очков), Винс Картер (22-е место, 25 728) и Кевин Гарнетт (21-е место, 26 071).

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: