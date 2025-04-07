Стефен Карри и тренер «Хьюстона» Удока устроили словесную пикировку во время матча

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 96:106.
Перед началом большого перерыва между Стефеном Карри и главным тренером «Хьюстона» Име Удокой завязалась словесная перепалка. Первым инициатором разговора стал Удока, на что Карри моментально отреагировал, резко ответив ему.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Карри, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно три очка (1 из 10 с игры), восемь результативных передач и два подбора. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-4».
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