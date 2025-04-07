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41-очковый трипл-дабл Йокича не принёс победу «Денверу» в матче НБА с «Индианой»

41-очковый трипл-дабл Йокича не принёс победу «Денверу» в матче НБА с «Индианой»
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В ночь с 6 на 7 апреля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:120.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Браун - 30, Уэстбрук - 16, Портер - 15, Строутер - 6, Гордон - 5, Пикетт - 4, Уотсон - 3, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Александер, Чанчар
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Топпин - 22, Нембард - 19, Несмит - 17, Макконнелл - 12, Уокер - 11, Халибёртон - 9, Брайант - 7, Матурин - 4, Фриман, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон

В составе победителей самым результативным игроком стал американский центровой Майлз Тернер, набравший в этой встрече 24 очка и сделавший два подбора и одну передачу.

В составе «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 41 очка, 15 подборов и 13 передач.

Следующий матч «Индиана» проведёт дома с «Вашингтон Уизардс» 9 апреля. «Денвер» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз» 10 апреля.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
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