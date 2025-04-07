41-очковый трипл-дабл Йокича не принёс победу «Денверу» в матче НБА с «Индианой»

В ночь с 6 на 7 апреля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Индиана Пэйсерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 125:120.

В составе победителей самым результативным игроком стал американский центровой Майлз Тернер, набравший в этой встрече 24 очка и сделавший два подбора и одну передачу.

В составе «Денвера» самым результативным стал сербский центровой Никола Йокич, на счету которого трипл-дабл из 41 очка, 15 подборов и 13 передач.

Следующий матч «Индиана» проведёт дома с «Вашингтон Уизардс» 9 апреля. «Денвер» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз» 10 апреля.