В ночь с 6 на 7 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 апреля:
«Шарлотт Хорнетс» – «Чикаго Буллз» – 117:131;
«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 109:120;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 99:126;
«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 124:90;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 120:109;
«Атланта Хоукс» – «Юта Джаз» – 147:134;
«Кливленд Кавальерс» – «Сакраменто Кингз» – 113:120;
«Нью-Йорк Никс» – «Финикс Санз» – 112:98;
«Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:125;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 96:106;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» – 107:111.
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