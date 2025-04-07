В ночь с 6 на 7 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 апреля:

«Шарлотт Хорнетс» – «Чикаго Буллз» – 117:131;

«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 109:120;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 99:126;

«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 124:90;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 120:109;

«Атланта Хоукс» – «Юта Джаз» – 147:134;

«Кливленд Кавальерс» – «Сакраменто Кингз» – 113:120;

«Нью-Йорк Никс» – «Финикс Санз» – 112:98;

«Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:125;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 96:106;

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» – 107:111.

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