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Результаты игрового дня НБА 7 апреля

Результаты игрового дня НБА 7 апреля
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В ночь с 6 на 7 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 апреля:

«Шарлотт Хорнетс» – «Чикаго Буллз» – 117:131;
«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 109:120;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 99:126;
«Бостон Селтикс» – «Вашингтон Уизардс» – 124:90;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 120:109;
«Атланта Хоукс» – «Юта Джаз» – 147:134;
«Кливленд Кавальерс» – «Сакраменто Кингз» – 113:120;
«Нью-Йорк Никс» – «Финикс Санз» – 112:98;
«Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» – 120:125;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Хьюстон Рокетс» – 96:106;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» – 107:111.

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 120
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Бикман - 14, Миллер-Уайтхэд - 13, Уотфорд - 13, Тимме - 13, Льюис - 13, Джонсон - 13, Эвбуомван - 12, Уильямс - 11, Этьенн - 7, Мартин, Клауни, Уилсон
Торонто Рэпторс: Могбо - 17, Агбаджи - 15, Барретт - 13, Лоусон - 13, Суидер - 12, Баттл - 12, Робинсон - 11, Роден - 10, Шид - 9, Уолтер - 8, Темпл, Буше
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
117 : 131
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 22, Нуркич - 18, Симпсон - 18, Карри - 10, Бриджес - 8, Смит - 8, Диабате - 8, Окоги - 7, Салон - 6, Sims - 6, Джеффрис - 4, Гибсон - 2
Чикаго Буллз: Уайт - 37, Гидди - 23, Вучевич - 16, Уильямс - 15, Хаертер - 13, Бузелис - 10, Хортон-Такер - 5, Коллинс - 4, Миллер - 4, Филлипс - 2, Терри - 2, Картер, Смит, Янг, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уильямс - 16, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 8, Карузо - 7, Джо - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Ривз - 20, Джеймс - 19, Финни-Смит - 14, Винсент - 12, Хатимура - 11, Хэйс - 7, Гудвин - 4, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Джеймс - 3, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Притчард - 20, Уайт - 19, Хозер - 18, Браун - 15, Холидэй - 13, Корнет - 13, Хорфорд - 11, Шейерман - 6, Кета - 6, Крэйг - 3, Тейтум, Порзингис, Тиллман, Уолш
Вашингтон Уизардс: Сарр - 16, Шампани - 15, Пул - 15, Каррингтон - 14, Джонсон - 12, Джонс - 9, Гилл - 6, Тор - 3, Брогдон, Джордж, Холмс, Смарт
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 23, Шарп - 21, Бэнтон - 20, Мюррэй - 18, Клингэн - 10, Уокер - 10, Рупер - 7, Тибулл - 6, Минайя - 5, Хендерсон, Саймонс, Авдия, Грант, Рит, Сиссоко
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 22, Васселл - 21, Брэнэм - 17, Барнс - 17, Бийомбо - 10, Пол - 8, Шампани - 7, Маклафлин - 5, Джонсон - 2, Уэсли, Бэсси, Мамукелашвили
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
147 : 134
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Оконгву - 27, Янг - 23, Леверт - 21, Дэниэлс - 19, Крейчи - 17, Рисашер - 16, Мэнн - 10, Гуйе - 8, Ньянг - 6, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу, Плауден
Юта Джаз: Джордж - 35, Секстон - 27, Кольер - 17, Сенсабо - 15, Джузэнг - 15, Спрингер - 9, Филиповски - 9, Михайлюк - 7, Кесслер, Поттер, Чьебв, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 120
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кливленд Кавальерс: Джером - 20, Митчелл - 19, Аллен - 17, Мобли - 16, Страс - 11, Хантер - 11, Гарлэнд - 9, Окоро - 7, Уэйд - 3, Меррилл, Грин, Портер, Томпсон, Океке, Тайсон
Сакраменто Кингз: Лавин - 37, Дерозан - 28, Сабонис - 27, Эллис - 11, Монк - 8, Лайлз - 7, Валанчюнас - 2, Джонс, Макдермотт, Фульц, Картер, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 98
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 32, Бриджес - 22, Таунс - 19, Брансон - 15, Макбрайд - 8, Харт - 7, Шамет - 5, Пэйн - 2, Робинсон - 2, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Такер, Уотсон
Финикс Санз: Букер - 40, Бил - 16, Аллен - 15, Игодаро - 8, О'Нил - 5, Ричардс - 5, Джонс - 5, Данн - 4, Ли, Бол, Гиллеспи, Мартин, Мицич, Пламли, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 03:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Браун - 30, Уэстбрук - 16, Портер - 15, Строутер - 6, Гордон - 5, Пикетт - 4, Уотсон - 3, Тайсон, Джордан, Шарич, Холл, Ннаджи, Александер, Чанчар
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 24, Топпин - 22, Нембард - 19, Несмит - 17, Макконнелл - 12, Уокер - 11, Халибёртон - 9, Брайант - 7, Матурин - 4, Фриман, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 20, Подзиемски - 19, Пэйтон II - 16, Батлер - 13, Куминга - 9, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Карри - 3, Пост - 2, Грин - 2, Сантос, Нокс, Роу, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Грин - 21, Шенгюн - 19, Смит II - 16, Томпсон - 14, Исон - 4, Холидей - 3, Ванвлит - 3, Адамс - 2, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
107 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Ривз - 23, Мисси - 18, Киньонес - 17, Браун - 16, Брукс - 13, Маткович - 11, Робинсон-Эрл - 5, Кэйн - 4, Пэйтон, Олиник, Альварадо, Келли
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 29, Портер - 20, Лопес - 20, Кузма - 17, Роллинз - 14, Грин - 6, Принс - 3, Нэнс - 2, Ливингстон, Умуде, Смит, Буей, Джексон
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