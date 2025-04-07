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Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — три россиянина

Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — три россиянина
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли три россиянина (Андрей Сопин из «Самары», Андрей Мартюк, представляющий «Локомотив-Кубань», а также Алексей Швед из «Зенита») и два спортсмена из-за рубежа.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Мело Тримбл (ЦСКА);
Андрей Сопин («Самара»);
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»);
Калеб Агада («Автодор»);
Алексей Швед («Зенит»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Лидером Единой лиги в настоящий момент является «Зенит», на счету которого 37 побед и пять поражений. Второе место занимает ЦСКА (36 победы и шесть поражений), а топ-3 замыкает УНИКС (34 победы и восемь поражений).

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