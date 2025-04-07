«Наши мальчики». Жена Стефена Карри показала фото их детей

Айеша Карри, жена разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежими фотографиями.

«Наши мальчики. Кэнон и Кай», — подписала фотографии Айеша.

Фото: Из личного архива Айеши Карри

Фото: Из личного архива Айеши Карри

Фото: Из личного архива Айеши Карри

Фото: Из личного архива Айеши Карри

Фото: Из личного архива Айеши Карри

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри к настоящему моменту принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,1 передачи. «Голден Стэйт» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 46 побед и 32 поражения.

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