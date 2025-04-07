Экс-игрок НБА Гилберт Аренас ответил, хочет ли он, чтоб кто-то побил рекорд Овечкина в НХЛ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поздравил российского хоккеиста, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с покорением рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Вперёд, Ови! Чёрт возьми! 895, опечатайте! Всё кончено! Да, сэр! Просто продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе, чтобы больше никто не претендовал. Ты понимаешь меня, Ови? Чтобы больше никто. Нам не нужно, чтобы кто-то ещё побил этот рекорд. Я могу сказать, что знаю тебя. Я был с тобой в спортзале. Я так горжусь тобой», — сказал Аренас на своей странице в социальных сетях.

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