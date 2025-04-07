Кармело Энтони арестован в США за убийство. Это тёзка экс-игрока НБА

17-летний учащийся средней школы в США Кармело Энтони (Karmelo Anthony) обвиняется в убийстве своего сверстника. Как информирует CNN, смертельный инцидент произошёл на соревнованиях по лёгкой атлетике в городе Фриско (штат Техас, США).

Сообщается, что между учащимися произошла драка, во время которой Энтони нанёс оппоненту ножевое ранение, которое привело к его гибели. Сам Кармело заявил, что защищал себя. В настоящий момент он задержан.

Отметим, что Энтони является тёзкой знаменитого американского игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони (Carmelo Anthony), который, как стало известно ранее, будет включён в Зал славы баскетбола в 2025 году.

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