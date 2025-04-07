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«А что было бы, если Ови выбрал баскетбол?» Единая лига отреагировала на рекорд Овечкина

«А что было бы, если Ови выбрал баскетбол?» Единая лига отреагировала на рекорд Овечкина
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Единая лига ВТБ поздравила известного российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ. 6 апреля Александр забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и побил рекорд 26-летней давности, который принадлежал легендарному канадскому игроку Уэйну Гретцки.

«Александр Овечкин – лучший снайпер в истории НХЛ! В Москве Александр посещает матчи Лиги ВТБ. Поздравляем и ждём на играх вновь! А что было бы, если Ови выбрал баскетбол?» — говорится в сообщении Единой лиги.

Ранее о рекорде Овечкина высказался экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас.

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