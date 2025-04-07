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Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего «Лейкерс» разгромили «Оклахому»

Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего «Лейкерс» разгромили «Оклахому»
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, за счёт чего «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (126:99).

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уильямс - 16, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 8, Карузо - 7, Джо - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Ривз - 20, Джеймс - 19, Финни-Смит - 14, Винсент - 12, Хатимура - 11, Хэйс - 7, Гудвин - 4, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Джеймс - 3, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

«За счёт чего «Лейкерс» разгромили «Оклахому»? «Лос-Анджелес Лейкерс» нужна была победа для того, чтобы подняться на четвёртое место. А «Оклахоме» уже не нужно побеждать. Гарантированное первое место на Западе и преимущество своего поля на всех стадиях плей-офф. То есть причина победы «Лос-Анджелес Лейкерс» в мотивации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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