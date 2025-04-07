Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего «Лейкерс» разгромили «Оклахому»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил, за счёт чего «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (126:99).

«За счёт чего «Лейкерс» разгромили «Оклахому»? «Лос-Анджелес Лейкерс» нужна была победа для того, чтобы подняться на четвёртое место. А «Оклахоме» уже не нужно побеждать. Гарантированное первое место на Западе и преимущество своего поля на всех стадиях плей-офф. То есть причина победы «Лос-Анджелес Лейкерс» в мотивации», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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