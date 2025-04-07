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«Лейкерс» проводят лучшую регулярку со времён чемпионства в НБА в 2020 году

«Лейкерс» проводят лучшую регулярку со времён чемпионства в НБА в 2020 году
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» добилась лучшего результата по итогам выступления в регулярном чемпионате с сезона-2019/2020, который стал для неё чемпионским. В том сезоне «озёрники» в регулярке одержали 52 победы и потерпели 19 поражений. В нынешнем сезоне калифорнийский клуб к настоящему моменту добился 48 побед и потерпел 30 поражений. Впереди у команды ещё четыре матча в регулярном чемпионате.

В сезоне-2020/2021 «Лос-Анджелес» одержал 42 победы и потерпел 30 поражений. В сезоне-2021/2022 на счету «Лейкерс» было 33 победы и 49 поражений, в сезоне-2022/2023 – 43 победы и 39 поражений, а прошлом сезоне – 47 побед и 35 поражений.

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