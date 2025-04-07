Инсайдер из США высказался о планах Дёмина относительно выбора между НБА или годом в NCAA

Эксперт и инсайдер Эван Сайдери заявил, что российский баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин может остаться в NCAA ещё на один сезон.

«Егор Дёмин, вероятный лотерейный пик на драфте НБА 2025 года, может принять решение остаться в университете Бригама Янга. Дёмин рассматривает выгодное предложение NIL, чтобы остаться ещё на год и играть вместе с потенциальным первым номером драфта 2026 года Эй Джей Дибанцой. Дёмин и Дибанца сделают BYU главным претендентом на титул в 2026 году», — написал Сайдери на своей странице в социальных сетях.

Напомним, до 15 июня Дёмин должен определиться, остаться ли ему в BYU или выставить кандидатуру для драфта НБА 2025 года.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: