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Российская федерация баскетбола поздравила Александра Овечкина с рекордом в НХЛ

Российская федерация баскетбола поздравила Александра Овечкина с рекордом в НХЛ
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Российская федерация баскетбола (РФБ) поздравила хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового рекорда по количеству заброшенных шайб в НХЛ. 6 апреля российский спортсмен забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и побил рекорд 26-летней давности, который принадлежал легендарному канадскому игроку Уэйну Гретцки.

«Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки! Присоединяемся к многочисленным поздравлениям и бесконечно гордимся успехом Александра Овечкина!» — говорится в сообщении Российской федерации баскетбола.

Ранее Овечкина поздравила Единая лига ВТБ.

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