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Трёхкратный чемпион НБА выбрал между Джорданом, Леброном и Коби Брайантом

Трёхкратный чемпион НБА выбрал между Джорданом, Леброном и Коби Брайантом
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Би Джей Армстронг поделился мнением относительно дебатов о величайшем баскетболисте в истории.

«Давайте взглянем на Майкла Джордана, Леброна Джеймса и на Коби Брайанта. Кто из них доминировал? Это означает забивать в том момент, когда это нужно. Кто-то скажет, что, возможно, таковым был Коби. Что касается Леброна, то не думаю, что о нём можно говорить в этом ключе. А кто доминировал при игре в защите? Если сложить всё это воедино, то Джордан – самый совершенный из всех них. Самый совершенный. Он доминировал в обороне», — сказал Армстронг на канале Creativo Official в YouTube.

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