Баскетболист «Уралмаша» Пынько: Овечкин реально наш русский народ прославил

Баскетболист «Уралмаша» Иван Пынько отреагировал на рекорд российского хоккеиста Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в НХЛ. 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и побил достижение 26-летней давности, которое принадлежало легендарному канадскому игроку Уэйну Гретцки.

«Какой же он красавчик! Получается, сколько он уже играет на Западе? Он реально наш русский народ прославил. Мне вообще нравится, как он держит эту марку — чисто русский мужик, не пляшет под западные ценности, просто гнёт свою линию. Видно, что человек просто играет в хоккей, наслаждается этим видом спорта, живёт им, и никаких нет у него завышенных ожиданий. Просто наслаждается жизнью и играет в кайф.

Короче, посыл к тому, что первое: Ови — легенда. Второе: мне кажется, нам как спортсменам очень важно понимать, если, допустим, ты начал заниматься каким-то видом спорта и добился в нём таких колоссальных успехов, реально оставил какое-то своё огромное наследие, и теперь ты часть чего-то большого. Для меня он большой пример. Короче, Ови — красавчик. Каждый бы хотел оказаться на его месте. Думаю, за стеной такой простоты стоит огромная упорная работа, которой восхищаешься, мотивируешься и просто выражаешь респект», — сказал Пынько на своей странице в социальных сетях.

Овечкин празднует в ресторане рекорд по голам в НХЛ: