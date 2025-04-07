Леброн Джеймс высказался после крупной победы «Лейкерс» в матче с «Оклахомой»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о победе в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (126:99).

«Они знают, кто они… Мы всё ещё пытаемся найти баланс в сочетаниях, понять, чего хочет Лука Дончич, как действовать Остину Ривзу, мне самому. В будущем нам нужно показывать действительно хороший баскетбол, но мы всё ещё работаем над своими привычками», — сказал Леброн в беседе с североамериканским инсайдером и журналистом Дэйвом Макменамином.

Ранее трёхкратный чемпион НБА выбрал между Леброном, Майклом Джорданом и Коби Брайантом.

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Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: