Леброн Джеймс высказался после крупной победы «Лейкерс» в матче с «Оклахомой»
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о победе в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Оклахома-Сити Тандер» (126:99).
НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уильямс - 16, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 8, Карузо - 7, Джо - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Ривз - 20, Джеймс - 19, Финни-Смит - 14, Винсент - 12, Хатимура - 11, Хэйс - 7, Гудвин - 4, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Джеймс - 3, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
«Они знают, кто они… Мы всё ещё пытаемся найти баланс в сочетаниях, понять, чего хочет Лука Дончич, как действовать Остину Ривзу, мне самому. В будущем нам нужно показывать действительно хороший баскетбол, но мы всё ещё работаем над своими привычками», — сказал Леброн в беседе с североамериканским инсайдером и журналистом Дэйвом Макменамином.
Ранее трёхкратный чемпион НБА выбрал между Леброном, Майклом Джорданом и Коби Брайантом.
Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке:
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