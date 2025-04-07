Марк Кьюбан назвал лучшую тройку бигменов НБА в данный момент

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказал мнение, что игроки техасского клуба Энтони Дэвис, Дерек Лайвли и Дэниел Гэффорд составляют лучшую тройку бигменов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

«Правда в том, что Энтони Дэвис, Дерек Лайвли и Дэниел Гаффорд — лучшая тройка бигменов в НБА. Однако Лука Дончич — талант поколения», — сказал Кьюбан на шоу Стивена Эй Смита.

Напомним, Дэвис перешёл в «Даллас» в результате громкого обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс» в феврале этого года. По условиям сделки, в калифорнийский клуб отправился разыгрывающий Лука Дончич.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: