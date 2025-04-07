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Игроки НБА приехали на матч в мерче с Овечкиным в честь его рекорда по голам в НХЛ

Игроки НБА приехали на матч в мерче с Овечкиным в честь его рекорда по голам в НХЛ
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Игроки клуба «Вашингтон Уизардс» приехали на матч с командой «Бостон Селтикс», который состоялся сегодня в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и завершился со счётом 124:90 в пользу «кельтов», в мерче 39-летнего капитана коллектива Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в честь того, что он установил новый рекорд в истории организации по заброшенным шайбам.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 90
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс: Притчард - 20, Уайт - 19, Хозер - 18, Браун - 15, Холидэй - 13, Корнет - 13, Хорфорд - 11, Шейерман - 6, Кета - 6, Крэйг - 3, Тейтум, Порзингис, Тиллман, Уолш
Вашингтон Уизардс: Сарр - 16, Шампани - 15, Пул - 15, Каррингтон - 14, Джонсон - 12, Джонс - 9, Гилл - 6, Тор - 3, Брогдон, Джордж, Холмс, Смарт
Карлтон Каррингтон

Карлтон Каррингтон

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Кори Кисперт

Кори Кисперт

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Колби Джонс

Колби Джонс

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Джастин Шампани

Джастин Шампани

Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, российский хоккеист забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

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