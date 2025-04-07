Игроки НБА приехали на матч в мерче с Овечкиным в честь его рекорда по голам в НХЛ

Игроки клуба «Вашингтон Уизардс» приехали на матч с командой «Бостон Селтикс», который состоялся сегодня в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и завершился со счётом 124:90 в пользу «кельтов», в мерче 39-летнего капитана коллектива Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в честь того, что он установил новый рекорд в истории организации по заброшенным шайбам.

Карлтон Каррингтон Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Кори Кисперт Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Колби Джонс Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Джастин Шампани Фото: Пресс-служба «Вашингтон Уизардс»

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, российский хоккеист забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).