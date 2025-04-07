Аналитики НБА назвали клуб-разочарование сезона-2024/2025

Аналитики Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) считают, что клуб «Даллас Маверикс» является главным разочарованием сезона-2024/2025 среди всех 30 команд североамериканской лиги.

«Было бы легче расположить «Даллас Маверикс» повыше, если бы Кайри Ирвинг не получил разрыв связок левого колена. Эта травма ставит под угрозу не только текущий сезон, но и, возможно, следующий. Конечно, своевременное возвращение Кайри улучшило бы перспективы «Далласа», хотя это спорно. Ему 33 года, и тут мы должны задаться вопросом, вернёт ли он свою форму.

Даже если это произойдёт, мы должны верить, что он и стареющий Энтони Дэвис сохранят здоровье и будут развиваться. И уже в этом случае нам следует довериться руководству, которое… обменяло Луку Дончича.

Да, у них есть хорошая глубина состава. В их команде Дерек Лайвли, который прекрасно работает под кольцом, и вместе с Дэвисом они создают надёжную связку. У «Маверикс» хорошая ситуация с зарплатами и контрактами, но все эти положительные моменты недостаточно обнадёживают, чтобы компенсировать их собственные обязательства по выбору на драфте.

Они обладают пиками первого раунда на этот и следующий сезон, потому у них нет возможности перестроиться в случае, если текущий состав не оправдает ожиданий, и возможность совершить ошибку ещё больше уменьшится, если менеджер команды Нико Харрисон промажет на драфте с выбором игрока», — написал обозреватель Bleacher Report Дэн Фавейл.