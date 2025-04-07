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О'Нил — о Вембаньяме и Холмгрене: я заставил бы этих засранцев покинуть баскетбол

О'Нил — о Вембаньяме и Холмгрене: я заставил бы этих засранцев покинуть баскетбол
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53-летний член Зала славы баскетбола, а также четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил уверен, что на пике формы смог бы составить такую конкуренцию центровым Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио Спёрс») и Чету Холмгрену («Оклахома-Сити Тандер»), что те завершили бы карьеры.

«Ненавижу ставить себя в другую эпоху, но я бы [в праймовой форме] заставил этих засранцев покинуть баскетбол. О да, я бы отодвинул его задницу и всадил бы локтем прямо в грёбаный рот. Весь матч он бросал бы трёхочковые, а если бы промахнулся, то в него в краске влетел бы я. Потом этот говнюк кричал бы про три секунды. Никому не нужен 225-сантиметровый парень, бросающий трёхочковые», — приводит слова О'Нила портал Basket News.

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