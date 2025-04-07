О'Нил представил собственный топ-5 лучших центровых в истории, включив в него Йокича

53-летний член Зала славы баскетбола, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телевизионный аналитик американец Шакил О'Нил представил собственный топ-5 лучших центровых в истории в интервью на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.

Топ-5 лучших центровых в истории по версии О'Нила.

1. Шакил О'Нил;

2. Карим Абдул-Джаббар;

3. Уилт Чемберлен;

4. Никола Йокич;

5. Билл Расселл.

Напомним, Шакил выступал в североамериканской организации с 1992 по 2011 год на позиции центрового. За это время Дизель играл за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».